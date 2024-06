Fresenius SE Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Fresenius SE

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 28,20 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 28,20 EUR. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 28,14 EUR. Bei 28,29 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 636.601 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 10,71 Prozent zulegen. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 23,93 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,964 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 36,56 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Fresenius SE am 31.07.2024 vorlegen. Fresenius SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,94 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

