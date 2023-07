Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagmittag billiger

Fresenius SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 27,99 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 27,99 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,93 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 303.308 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 29,71 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,15 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2022 bei 19,69 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,65 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 32,66 EUR angegeben.

Am 09.05.2023 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,83 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.225,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.720,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 30.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,68 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

