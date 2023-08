Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagnachmittag im Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 29,15 EUR nach.

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 29,15 EUR ab. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 29,12 EUR. Mit einem Wert von 29,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 309.249 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 4,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2022 bei 19,69 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 48,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 34,46 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.359,00 EUR umgesetzt, gegenüber 10.018,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

