Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Donnerstagvormittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 30,80 EUR ab.

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 30,80 EUR ab. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 30,80 EUR. Bei 30,87 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 18.879 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 31,22 EUR. 1,36 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2022 bei 19,69 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 56,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,46 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 02.08.2023. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.359,00 EUR im Vergleich zu 10.018,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 29.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

