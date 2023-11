Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zieht am Dienstagmittag an

Kursverlauf

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 27,43 EUR zu.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 27,43 EUR. Bei 27,52 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 27,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 109.363 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR an. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 13,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,29 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,09 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 35,34 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 02.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von 0,66 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.518,00 EUR – eine Minderung von 47,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.459,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.02.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,69 EUR je Fresenius SE-Aktie.

