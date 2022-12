Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Nachmittag ins Plus

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 25,88 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 25,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 356.664 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,11 EUR an. 32,08 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,69 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 31,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 32,41 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 30.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,78 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 10.459,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 9.324,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2023 erfolgen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 30.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Fresenius SE-Aktie.

