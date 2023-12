Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 28,54 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 28,54 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 28,84 EUR. Bei 28,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 342.624 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. 9,39 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,29 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,40 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,67 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 0,66 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 5.518,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 47,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 10.459,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

