Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 28,57 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 28,57 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 28,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,31 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.584 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 22,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Fresenius SE gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,61 EUR, nach 0,66 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 5.518,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 47,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.459,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je Fresenius SE-Aktie.

