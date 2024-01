Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagnachmittag nahezu unverändert

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 26,30 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 26,30 EUR. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,58 EUR aus. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 25,96 EUR. Bei 26,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 322.647 Fresenius SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 31,22 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 15,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,29 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 12,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 35,40 EUR an.

Fresenius SE gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,66 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je Fresenius SE-Aktie.

