Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE macht am Montagvormittag Boden gut

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 26,44 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 26,44 EUR zu. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,52 EUR an. Bei 26,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.596 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 18,08 Prozent zulegen. Bei 23,29 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 11,91 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 35,40 EUR.

Am 02.11.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,66 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 47,24 Prozent zurück. Hier wurden 5.518,00 EUR gegenüber 10.459,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 19.02.2025.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

