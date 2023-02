Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Nachmittag tiefer

Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:06 Uhr um 4,8 Prozent auf 27,47 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 26,87 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.627.471 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.05.2022 markierte das Papier bei 36,09 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Bei 19,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 33,08 EUR angegeben.

Fresenius SE ließ sich am 31.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 10.459,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.324,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.05.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

