Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 25,83 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 25,83 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 25,83 EUR. Bei 26,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 62.516 Aktien.

Am 21.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 17,26 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 23,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,83 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,574 EUR, nach 0,920 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,80 EUR.

Am 02.11.2023 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.518,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 48,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.643,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Fresenius SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

