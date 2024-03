Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE präsentiert sich am Mittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 24,72 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 11:47 Uhr 0,3 Prozent. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,86 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,66 EUR. Bisher wurden heute 146.049 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 21.09.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,29 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,33 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 5,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,574 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,920 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 35,75 EUR.

Am 21.02.2024 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 5.678,00 EUR, gegenüber 10.643,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 46,65 Prozent präsentiert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 01.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

