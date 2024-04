Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Montagmittag gestärkt

So bewegt sich Fresenius SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 27,21 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 27,21 EUR zu. Bei 27,71 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 287.079 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. 14,74 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 12,05 Prozent sinken.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2022 mit 0,920 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,574 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,75 EUR an.

Am 21.02.2024 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,79 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 5,68 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 46,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Fresenius SE am 08.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,92 EUR je Fresenius SE-Aktie.

