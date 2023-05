Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Fresenius 27,43 EUR

0,04% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 27,55 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 27,65 EUR. Bei 27,57 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.555 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.06.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 19,27 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,69 EUR am 15.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 28,53 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,51 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 22.02.2023. Das EPS wurde auf 0,79 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,83 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 10.643,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 9.720,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Fresenius SE am 02.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 30.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius- und FMC-Aktie in Rot: Deka will von Fresenius schnelle Lösung für FMC sehen - Fresenius-Chef plant Konzernumbau

Fresenius-Aktie springt an: Fresenius macht in Q1 mehr Umsatz - Ausblick bestätigt

Letztlich grüne Vorzeichen im Handel an der Frankfurter Börse: DAX verlässt den Tag knapp im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius