Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 27,76 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 27,76 EUR. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 27,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 208.433 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 31,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 16,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,34 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 02.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.02.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

