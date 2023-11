Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Die Aktie von Fresenius SE zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Fresenius SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 27,64 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Fresenius SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,64 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 27,78 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,56 EUR. Zuletzt wechselten 46.251 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,29 EUR am 20.03.2023. Abschläge von 15,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 35,34 EUR.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von 0,66 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 47,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.459,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,69 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

