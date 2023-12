Blick auf Fresenius SE-Kurs

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Vormittag an Boden

22.12.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 28,76 EUR.

Werbung

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 09:05 Uhr 0,7 Prozent. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,77 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.713 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 31,22 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,55 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 23,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,67 EUR. Fresenius SE gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,66 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 47,24 Prozent auf 5.518,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.459,00 EUR erwirtschaftet worden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Fresenius SE am 21.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,69 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün DAX aktuell: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Fresenius