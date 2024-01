Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 25,85 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 25,85 EUR ab. Bei 25,85 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,47 EUR. Bisher wurden via XETRA 476.937 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,77 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 10,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,40 EUR.

Am 02.11.2023 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,66 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.518,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 47,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.459,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.02.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 19.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,69 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

