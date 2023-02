Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Die Fresenius SE-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 27,11 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 27,11 EUR. Mit einem Wert von 27,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.424 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 04.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,09 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Bei 19,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 37,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 32,87 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 31.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.459,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.324,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 09.05.2023 gerechnet. Am 02.05.2024 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,01 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie kickt ein: Fresenius 2023 belastet von FMC - Fresenius will FMC aus Bilanz nehmen und verabschiedet sich von großen Übernahmen

Ausblick: Fresenius präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fresenius-Aktie gibt nach: Fresenius erwägt wohl Verkauf von Quironsalud

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius