Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 25,60 EUR abwärts.

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 25,60 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,45 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 595.153 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2023 markierte das Papier bei 31,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 23,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,02 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,574 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,920 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,70 EUR.

Am 02.11.2023 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.518,00 EUR – eine Minderung von 48,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.643,00 EUR eingefahren.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

