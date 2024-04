Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Dienstagmittag fester

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Das Papier von Fresenius SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 27,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 27,78 EUR. Bei 27,47 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 211.441 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 31,22 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 11,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,574 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,75 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 21.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 46,65 Prozent auf 5,68 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,93 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel: DAX am Montagnachmittag freundlich

Fresenius SE-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy