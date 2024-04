Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagvormittag im Plus

So entwickelt sich Fresenius SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 27,74 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 27,74 EUR zu. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 27,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,47 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 30.552 Stück.

Am 21.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 31,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,93 EUR ab. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 15,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,574 EUR, nach 0,920 EUR im Jahr 2022. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 21.02.2024 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 48,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel: DAX am Montagnachmittag freundlich

Fresenius SE-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy