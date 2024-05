Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag behauptet

So entwickelt sich Fresenius SE

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 27,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Bei der Fresenius SE-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 27,62 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 27,65 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,51 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.187 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 21.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 31,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 13,03 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 23,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 15,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,920 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,574 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,46 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 08.05.2024 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,62 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,94 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX sackt am Dienstagmittag ab

Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags leichter

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: Hätte sich eine Fresenius SE-Investition von vor einem Jahr gerechnet?