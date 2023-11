Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE reagiert am Mittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 27,78 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 27,78 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,88 EUR zu. Bei 27,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 117.029 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,38 Prozent hinzugewinnen. Bei 23,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 16,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,34 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 02.11.2023. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,66 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 47,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.518,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Fresenius SE am 21.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

