Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 27,68 EUR abwärts.

Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 27,68 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 27,67 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.101 Fresenius SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 12,79 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,29 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Abschläge von 15,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,34 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,66 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.518,00 EUR – das entspricht einem Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.02.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,69 EUR fest.

