Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag gefragt

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 26,35 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 26,35 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 26,43 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 130.851 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,22 EUR erreichte der Titel am 20.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,48 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,40 EUR.

Am 02.11.2023 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,66 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.518,00 EUR – das entspricht einem Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.02.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,69 EUR je Aktie belaufen.

