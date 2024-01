Aktie im Fokus

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

24.01.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 26,66 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 26,66 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 26,77 EUR. Mit einem Wert von 26,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 311.094 Fresenius SE-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 31,22 EUR erreichte der Titel am 20.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,29 EUR. Mit Abgaben von 12,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,40 EUR. Am 02.11.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.518,00 EUR – das entspricht einem Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden hatten. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je Fresenius SE-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Verluste Zurückhaltung in Frankfurt: DAX legt den Rückwärtsgang ein LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schwächelt am Mittag

