Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochvormittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 26,21 EUR zu.

Das Papier von Fresenius SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 26,21 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,26 EUR an. Bei 26,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.794 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 31,22 EUR erreichte der Titel am 20.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,11 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,40 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 02.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,66 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 47,24 Prozent auf 5.518,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.459,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 21.02.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 19.02.2025 dürfte Fresenius SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,69 EUR fest.

