Fresenius SE im Fokus

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag auf grünem Terrain

24.02.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 36,54 EUR.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 36,54 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 36,85 EUR zu. Mit einem Wert von 36,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 275.326 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Bei 38,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,31 Prozent. Am 26.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,855 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,61 EUR. Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -1,09 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,37 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,68 Mrd. EUR eingefahren. Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2026 erwartet. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren angefallen Börse Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone XETRA-Handel LUS-DAX zum Start im Minus

