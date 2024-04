Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 27,82 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 27,92 EUR. Mit einem Wert von 27,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 214.603 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 31,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,920 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,574 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,75 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 21.02.2024 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,79 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 5,68 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 46,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Fresenius SE-Aktie mit Neutral

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt zum Start im Plus