Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 27,43 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 27,43 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,43 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 376.301 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 31,22 EUR erreichte der Titel am 21.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Bei 23,93 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 12,76 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,574 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,85 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 21.02.2024 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 48,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,52 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,93 EUR je Aktie belaufen.

