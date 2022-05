Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Dienstagmittag südwärts

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 24.05.2022 12:22:00 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 31,96 EUR. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 31,66 EUR. Mit einem Wert von 31,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 152.384 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2021 bei 47,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 32,85 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,92 EUR.

Fresenius SE gewährte am 04.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,78 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.720,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.984,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 02.08.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 01.08.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,85 EUR je Fresenius SE-Aktie.

