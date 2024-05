Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 29,03 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 29,03 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 29,25 EUR zu. Bei 28,17 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.152.435 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 31,22 EUR erreichte der Titel am 21.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,574 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 36,46 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 08.05.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 44,22 Prozent auf 5,70 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,94 EUR fest.



