Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 28,35 EUR.

Mit einem Wert von 28,35 EUR bewegte sich die Fresenius SE-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 28,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 28,17 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 20.324 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 9,19 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 23,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 18,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,574 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,920 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,46 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,70 Mrd. EUR – eine Minderung von 44,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,23 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 31.07.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,94 EUR je Aktie aus.

