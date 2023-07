Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE wird am Montagnachmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 27,82 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 27,82 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,55 EUR. Bei 28,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 637.745 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 29,71 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 15.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,69 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,22 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,66 EUR aus.

Am 09.05.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,69 EUR, nach 0,83 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 10.225,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.720,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,67 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

