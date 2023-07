Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Montagvormittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 28,06 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 28,06 EUR. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,94 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 133.617 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 29,71 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 5,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,69 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,83 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,66 EUR an.

Am 09.05.2023 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.225,00 EUR gegenüber 9.720,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 02.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 30.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,67 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Fresenius SE-Investment verloren

Fresenius Medical Care-Aktie höher: FMC-Aktionäre beschließen Umwandlung in Aktiengesellschaft

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken