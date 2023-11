Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Mittag fester

Fresenius SE im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 28,00 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 11:46 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 28,00 EUR. Bei 27,93 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 79.144 Stück.

Bei 31,22 EUR erreichte der Titel am 20.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 10,31 Prozent niedriger. Bei 23,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 16,82 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,34 EUR.

Am 02.11.2023 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,66 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5.518,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10.459,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Fresenius SE-Aktie.

