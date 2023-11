Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Fresenius SE im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 27,96 EUR.

Mit einem Kurs von 27,96 EUR zeigte sich die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 28,05 EUR. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,84 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,93 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 278.703 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 31,22 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Bei 23,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 20,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,34 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 02.11.2023 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5.518,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.459,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 47,24 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 21.02.2024 gerechnet.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,70 EUR je Aktie.

