Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,97 EUR zu.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 27,97 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,97 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,93 EUR. Zuletzt wechselten 6.605 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 10,41 Prozent niedriger. Bei 23,29 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 16,73 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 35,34 EUR.

Am 02.11.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 5.518,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 47,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 10.459,00 EUR umsetzen können.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

