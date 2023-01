Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Die Fresenius SE-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 27,57 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,56 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.214 Fresenius SE-Aktien.

Am 16.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 38,11 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 27,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,69 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 33,59 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 30.10.2022. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,78 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 10.459,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 9.324,00 EUR umgesetzt.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 22.02.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 21.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2022 3,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

