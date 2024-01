Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 26,90 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 26,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 26,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,63 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 216.410 Stück.

Am 20.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR an. Mit einem Zuwachs von 16,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 23,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,40 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Am 02.11.2023 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,66 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5.518,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 47,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.459,00 EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Fresenius SE am 21.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,69 EUR je Aktie belaufen.

