Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 26,63 EUR zu.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 26,63 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 26,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 35.633 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei 31,22 EUR markierte der Titel am 20.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 14,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,40 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 0,66 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5.518,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.459,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 47,24 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 19.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,69 EUR im Jahr 2023 aus.

