Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag freundlich

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 36,64 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 36,64 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 36,78 EUR. Mit einem Wert von 36,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 224.628 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2024 Kursverluste bis auf 24,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,855 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,61 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 06.11.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -1,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.03.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,97 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren angefallen

Börse Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone

XETRA-Handel LUS-DAX zum Start im Minus