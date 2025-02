Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 36,77 EUR zu.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 36,77 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,95 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 409.972 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2024 Kursverluste bis auf 24,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,855 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,61 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 06.11.2024. Das EPS belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -1,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,49 Prozent auf 5,37 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.03.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 05.08.2026.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

