Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 24,61 EUR nach.

Um 11:48 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 24,61 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 24,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 161.162 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2023 markierte das Papier bei 31,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,86 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,33 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Mit Abgaben von 5,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,574 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 0,920 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 35,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 21.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 0,79 EUR im Vorjahresquartal. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.678,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 46,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.643,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 01.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,95 EUR je Fresenius SE-Aktie.

