Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag stärker

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 27,47 EUR zu.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 27,47 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 142.915 Fresenius SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 31,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,93 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,920 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,574 EUR. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,85 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 21.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 46,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,68 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Fresenius SE am 08.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

