Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Fresenius SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Fresenius SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 27,34 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr bei 27,34 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 27,55 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,23 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 291.283 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 31,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 14,19 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,93 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,574 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,920 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,85 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Am 21.02.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 0,79 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 46,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,68 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Fresenius SE am 08.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,93 EUR fest.

