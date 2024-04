Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Fresenius SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 27,28 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 27,28 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,27 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.977 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.09.2023 markierte das Papier bei 31,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (23,93 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 14,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 0,920 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,574 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,85 EUR an.

Am 21.02.2024 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,79 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 5,68 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 46,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,93 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius SE-Analyse: So bewertet Warburg Research die Fresenius SE-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Fresenius SE-Aktie mit Neutral

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren