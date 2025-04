Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag gefragt

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 39,93 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 39,93 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 40,01 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.582 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 40,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,43 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2024 Kursverluste bis auf 26,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,56 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,16 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5,63 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,68 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,34 EUR je Fresenius SE-Aktie.

